Tour de France er mere end halmballer og helikopter-billeder

Naboerne til næste års tour-rute skal først og fremmest tænke over, hvad de gerne vil bruge arrangementet til, før de arrangerer happenings. Det var budskabet på en workshop torsdag aften.

Holbæk - 24. september 2021

Når cykelløbet Tour de France lørdag den 2. juli næste år skærer sig gennem både Holbæk, Odsherred og Kalundborg er der lagt op til folkefest langs ruten. Mange ser nok allerede de så velkendte billeder af kunstfærdige cykler formet i alt fra halmballer til kreativt sammensvejset jern for sig, når tankerne falder på, hvordan tour-feltet skal bydes velkommen til her til egnen.

Men de lokale borgere og virksomheder langs ruten bør droppe tanken om at lave noget spektakulært alene ud fra et håb om, at netop deres »land art«, som den type udsmykning kaldes, bliver fanget af helikopterkameraet og transmitteret ud til millioner af tv-seere.

Det var budskabet fra Kasper Møgelvang, rådgiver inden for blandt andet oplevelsesøkonomi, da han torsdag aften ledte en workshop for alle, der har tanker om at benytte næste sommers historiske begivenhed til at gøre et eller andet.

- Det kan meget hurtigt komme til at handle om at se sig selv fra en helikopter i tre sekunder. Men det er jo ikke særligt interessant for jer. I skal lave noget, der kan gøre noget godt for jer og jeres landsby, og som også gør noget godt efter, at Tour de France har passeret, sagde Kasper Møgelvang på workshoppen, der var arrangeret af Destination Sjælland og blev holdt hos bryggeriet To Øl i Svinninge.

Forskellige deltagere Lisa Pedersen fra den danske tour-organisation Grand Départ Copenhagen betonede også vigtigheden af, at land art eller »city dressing« skal være noget, der kan samle folk. Og det kan også være om noget, der vækker opsigt og måske kommer på tv.

Bedømt ud fra sammensætningen af deltagere på workshoppen, kan der blive tale om en mangfoldighed af indslag og begivenheder.

Der var således repræsentanter blandt andet fra borgerforeninger i byer langs ruten, erhvervsdrivende, campingpladser og Sommerland Sjælland.

Der blev ikke præsenteret grydeklare projekter på workshoppen, men der blev luftet flere ideer. Én nævnte muligheden for at lave en nedtælling for eksempel fra 100 dage før løbet.

En anden idé gik på at benytte det forventede store indryk af publikum langs ruten til at lave et fremstød for at få tilflyttere til landsbyen.

Støtte til gode ideer Med på workshoppen var også Frank Hyldgaard, der i 2012 var med til at skabe rammerne om starten på Giro d'Italia i Herning. Her var det også en væsentlig ambition, at man ville engagere borgerne i begivenheden.

Han fortalte også om, at man fra arrangørens side sørgede for at sælge pakker med alt fra balloner over crepepapir til flag - alt i løbets lyserøde farver - og det betød, at mange af byens butikker var pyntet.

Den idé vandt også gehør på mødet i Svinninge, og Jens Müller, direktør for Destination Sjælland, lovede at undersøge muligheden for at lave tilsvarende pakker i tourens primært gule, men også grønne og polkaprikkede farver.

Særligt for Kalundborg gælder det, at der skal køres en pointspurt undervejs, og i Tour de France er spurter associeret med den grønne farve, så måske der også bliver tænkt i de baner.

Uanset udformningen er der mulighed for at få støtte til at føre de gode ideer ud i livet. Netop Destination Sjælland har lavet en pulje på 250.000 kroner som snart åbnes for ansøgninger.

Fristen er sat til 31. oktober, og man kan læse mere om kriterierne på Destination Sjællands hjemmeside.

Så selv om der stadig synes at være lang tid til 2. juli 2022 er det altså ved at være nu, hvis man ønsker støtte til at føre en idé ud i livet.

Destination Sjælland vil senere offentliggøre hvilke projekter, der får støtte til at skabe en festlig ramme op til og under selve løbet.