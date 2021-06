Torsdag skrues der ned for sollyset

Se billedserie Naturvejleder og eventansvarlig ved Brorfelde Observatorium, Thomas Juel Johansen, glæder sig til torsdag den 10. juni. Her er der nemlig mulighed for at opleve en partiel solformørkelse. Foto Jette Bundgaard.

Holbæk - 08. juni 2021 kl. 07:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Torsdag den 10. juni, er Brorfelde Observatorium parat til at guide de besøgende igennem et spændende astronomisk fænomen, hvor månen glider ind foran solen.

- Månen bevæger sig ind over solskiven fra klokken 11:30 og slipper solskiven igen klokken 13:50. Formørkelsen topper klokken 12:40, hvor månen dækker for 21 procent af solen, fortæller naturvejleder og eventansvarlig Thomas Juel Johansen fra Brorfelde Observatorium. Han vil sammen med to kolleger være klar til at fortælle de besøgende om fænomenet og hjælpe med at indstille solteleskopet og de såkaldte sunspottere, hvor solskiven afbildes på et stykke hvidt papir.

- Derudover vil de to foreninger herude, Brorfelde Astronomiske Vennekreds og Københavns Astronomiske Forening, også være til stede med deres udstyr, så alle kan komme til, forklarer Thomas Juel Johansen.

Totale solformørkelser er sjældne, og den næste, der er synlig fra Danmark, kommer først i 2142. - Nærmere bestemt den 25. maj klokken 10:04, siger Thomas Juel Johansen med et smil. Han kommer med en kraftig opfordring til , at man griber muligheden og kigger forbi Brorfelde Observatorium den 10. juni for at nyde den delvise solformørkelse.

- Den næste kan først opleves i oktober 2022, men der er det efterår, hvor man skal være heldig, hvis der er hul i skyerne. Så det er mindre sandsynligt, at det bliver så spektakulært som nu, siger han.

Selv om solformørkelsen 'kun' er delvis, bliver der alligevel masser af wauw-effekt, lover Thomas Juel Johansen.

- Temperaturen sænkes, som om man kommer i skygge, og luften bliver lidt tungere. Man kan mærke det på fuglene, som bliver tavse. De kan godt fornemme, at det ikke bare er en sky, der er gået for solen. Selv om man godt véd, hvordan det hænger sammen rent videnskabeligt, kan man ikke undgå at føle sig lidt lille og ydmyg, når man ser solskiven blive dækket og ikke kan gøre noget. Man bliver bevidst om, hvor afhængige vi er af ildkuglen, der har en diameter på 1,4 millioner kilometer og er 149,6 millioner kilometer borte. Der kan godt være et par minutter, hvor man tænker: »Bare månen ikke får den idé, at den skal gå i stå foran solen«, siger han.

Thomas Juel Johansen minder om, at man aldrig må kigge direkte mod solen, da det kan give alvorlige øjenskader. Observatoriet har derfor sikret sig 200 solformørkelsesbriller, som sælges på dagen.

Brorfelde Observatorium vil være åbent fra klokken 11 til 17 den 10. juni, så der er rig mulighed for at få en dag ud af det. Man vil også kunne opleve Danmarks største stjerneteleskop i Discovery Domen, det geologiske aktivitetsområde, »Istiden« og meget mere.

Sommerens aktiviteter starter i øvrigt den 26. juni, hvorefter der vil være åbent hver dag i dagtimerne frem til og med den 8. august, og hver lørdag og tirsdag i den periode afholdes der stjerneaftener.

Samtidig med, at observatoriet åbner for sommeren, indvies den nye velkomstbygning i det tidligere værksted. Fire nye astro-shelters i området vil desuden være klar og kan bookes online.

Der er mere info på: www.brorfelde.dk