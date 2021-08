Topmøde om udvikling i lokalområder

Holbæk Kommune ønsker at intensivere udviklingen af kommunens lokalområder. For at komme i mål med den ambition vil kommunen samle en række borgere fra erhvervsliv, kommunalpolitik og administration til topmøde om dialog om resultater i lokalområderne.

- Dialogen med mennesker med vidt forskellige udgangspunkter er altid svær. Ikke desto mindre er det også i dialogen på tværs, at man finder de ideer, der virkelig rykker for et lokalområde. Men det kræver, at vi alle sammen bliver bedre til at lytte og forstå hinanden, og det skal topmødet hjælpe os med, siger Lars Qvist, formand i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.