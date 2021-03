18-årige Zobair Saidi blev skudt og dræbt ved opgangen Ladegårdsparken Vest 135 om aftenen den 28. april 2019. Tre mænd med tilknytning til Bandidos er tiltalt for drabet. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Top-rocker blev aflyttet af politiet forud for drab

Holbæk - 19. marts 2021 kl. 19:13 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi har ikke forsømt en chance for at fortælle, hvor omfattende en efterforskning der ligger bag, at man har kunnet tiltale tre mænd for skuddrabet i april 2019 på den 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk.

Sagen mod de tre på i dag 26, 29 og 34 år, som alle nægter sig skyldige, begyndte i februar ved Retten i Holbæk, og fredag præsenterede specialanklager Anja Lund Liin så noget af det bevismateriale, som anklagemyndigheden har samlet.

I forbindelse med fredagens afhøring af den 34-årige tiltalte »K« afspillede anklageren en række optagelser, som stammer fra politiets aflytning af den 34-årige.

Han fik både aflyttet sin telefon, ligesom politiet havde fået placeret en mikrofon i hans bil, så man også kunne lytte med på hans samtaler dér.

Tidligere præsident Anklagemyndigheden mener, at »K« allerede fra efteråret 2018 satte gang i den planlægning, der resulterede i drabet på den 18-årige 28. april 2019.

Sagen kort Tre mænd på nu 26, 29 og 34 år er sat på anklagebænken for skuddrabet 28. april 2019 klokken 22.10 på 18-årige Zobair Saidi ud for opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

De tre er desuden tiltalt for drabsforsøg på den 18-årige to dage forinden.

Alle tre tiltalte nægter sig skyldige.

Anklagemyndigheden betegner de tre tiltalte som fuldgyldige medlemmer af rockergruppen Bandidos MC. Ifølge tiltalen skete drabet som led i en voldelig konflikt mellem netop Bandidos og Vang-gruppen, som den dræbte var tilknyttet.

Det betyder, at straffen kan fordobles, hvis de tiltalte findes skyldige. I forvejen er strafferammen for drab fængsel op til livstid. Desuden kan de tiltalte idømmes forbud mod at opholde sig i Holbæk Kommune og på en række Bandidos-lokaliteter efter udstået straf.

Retssagen kører som nævningesag ved Retten i Holbæk. Den begyndte i februar, og der er afsat i alt 12 retsdage til sagen med forventet dom i maj. Hovedparten af de telefon- og rumaflytninger, som blev afspillet i retten, er foretaget før drabsdagen. Når politiet allerede havde etableret aflytning af den 34-årige på det tidspunkt, hænger det ifølge Anja Lund Liin sammen med konflikten i Holbæk i efteråret 2018 mellem rockergruppen Bandidos og Vang-gruppen.

- Politiet foretog aflytninger, fordi man var bange for, at der kunne ske planlægning af angreb i forbindelse med konflikten, siger anklageren til dagbladet Nordvestnyt.

Den tiltalte »K« var da heller ikke hvem som helst. Anklagemyndigheden har i anklageskriftet betegnet ham som daværende præsident for Bandidos i Holbæk.

Men »K« forklarede selv i retten, at han var stoppet som præsident i august eller september 2018. Han afviser at have noget at gøre med drabet på Zobair Saidi, der havde tilknytning til Vang-gruppen.

Specialanklageren har under retssagen oplyst, at efterforskningen på et tidspunkt fandt aflytningerne frem for at vurdere, om der kunne udledes noget, som drabsefterforskningen tidligere havde overset.

Hvad anklageren mere præcist mener, at aflytningerne viser i relation til drabssagen, kom hun ikke nærmere ind på fredag.

Havde foto af den dræbte Som den sidste af de tre tiltalte for drabet i april 2019 på 18-årige Zobair Saidi i Holbæk var det fredag den 34-årige »K's« tur til at blive afhørt i nævningesagen.

Ligesom de to medtiltalte nægter den fuldgyldige Bandidos-rocker, der tidligere var præsident for Westcity-­afdelingen i Holbæk og nu er såkaldt National Sergeant sig skyldig.

Men i lighed med de to andre skulle han også svare på, hvorfor politiet kunne finde billeder af den dræbte på hans telefon, ligesom der var billeder af andre personer fra den personkreds, som politiet betegner som Vang-gruppen

Desuden viste søgehistorikken på »K's« telefon, at han flere gange havde søgt på Zobair Saidi - senest fem dage før drabet og tre dage før et, ifølge anklagemyndigheden, mislykket drabsforsøg på den 18-årige, som de tre også er tiltalt for.

Den tiltalte forklarede, at der i en digital gruppe for Bandidos i Holbæk var blevet delt links til de forskellige personers fotos og profiler på sociale medier, så Bandidos-medlemmerne vidste hvem de var, hvis man skulle møde dem.

Oplysningerne blev delt efter, at der havde været sammenstød mellem folk fra Bandidos og Vang-gruppen fra sommeren 2018 og som kulminerede i oktober samme år.

Sammenstød i 2018 Anklagemyndigheden mener, at den 34-årige »anstiftede« planlægningen af drabet netop i efteråret 2018 i kølvandet på en serie angreb rettet mod Bandidos' daværende klubhus i Østerstræde i Holbæk. Et klubhus, som rockerne måtte rømme efter, at både kommune og politi havde forment dem adgang til huset på grund af konflikten.

»K« bekræftede i retten, at der havde været nogle personlige uoverensstemmelser mellem folk fra Bandidos og nogle personer fra Vangkvarteret. I hans udlægning var det begyndt allerede om sommeren 2018, hvor to Bandidos-supportere havde haft et verbalt sammenstød med nogle fra den anden gruppering på en tankstation i Holbæk.

Det havde efterfølgende ført til, at nogen med tilknytning til Bandidos havde begået hærværk mod vandpibecafeen Café Reem på Roskildevej i Holbæk. En episode som angiveligt gik ud over udenforstående.

Men nogle dage senere havde en større flok unge af anden etnisk oprindelse bevæbnet med slagvåben samlet sig på Markedspladsen i Holbæk ikke langt fra rockerborgen.

Politiet havde dengang en formodning om, at de ville angribe rockerborgen, men det blev forpurret af politiets indgriben.

Ifølge den 34-årige tiltalte var de fleste Bandidos-medlemmer på det tidspunkt til det årlige National Run i Sydeuropa, hvor Bandidos fra hele Europa mødes.

Snittet i armen Fredag den 5. oktober 2018 eskalerede konflikten så til nye højder. Ifølge den forhenværende præsident havde han om eftermiddagen været ude at køre med en anden fra klubben, fordi de skulle hente nogle finske og franske Bandidos-medlemmer i lufthavnen forud for en fest om aftenen.

Den anden havde genkendt en bil som skulle tilhøre nogen af dem, Bandidos havde uoverensstemmelser med, men da bilen kørte til Vang-kvarteret, sagde den 34-årige, at de ikke skulle følge efter, så de ikke risikerede at falde i baghold.

Ifølge den tiltalte havde det yngre Bandidos-medlem dog smidt en flaske efter bilen.

- Om aftenen har vi så fest i klubben og pludselig kommer en flok hen til porten og forsøger at trænge ind. Vi løb alle sammen ud, og jeg havde en isoleringskniv i hånden. Én af de andre rammer mig med noget, jeg tror var en skruetrækker, så jeg får et snitsår på armen, forklarede »K« i retten.

Episoden har også tidligere været beskrevet her i dalgbladet Nordvestnyt, og det var startskuddet på den følgende tids gensidige angreb mellem Bandidos og Vang-gruppen.

Ifølge den 34-årige var der dog ikke hævntørst i luften set fra Bandidos' side.

- Stemningen var helt fin i klubben bagefter. Vi havde fået den skræmt væk, og det blev ikke opfattet af os som et nederlag. Det var ikke sådan, at det var noget, der skulle »byttes«, som du tænker, sagde han i retten henvendt til specialanklager Anja Lund Liin.

Med »byttes« henviste han formentligt til det ofte anvendte udtryk i rocker- og bandekredse, som andre måske hellere vil betegne som »hævn«.

Konflikten fortsatte Og det er netop anklagemyndighedens helt centrale påstand, at drabet på Zobair Saidi et halvt år senere skal ses i sammenhæng med efterårets voldsomme opgør.

Under fredagens retsmøde afspillede anklageren flere lydoptagelser, hvor politiet har aflyttet »K's« telefon og hans samtaler i bilen.

Det gjaldt for eksempel en samtale, hvor han og den medtiltalte 29-årige »M« snakker om en gruppe personer, angiveligt fra Vang-gruppen, der har holdt foran en af »M's« familiemedlemmers bopæl.

I samtalen taler de to om, at »perkerne skal smadres«, og det fik anklageren til at spørge »K«, om man skal smadre folk, fordi de holder foran ens dør.

- Det er jo bare en måde at snakke på. Sådan taler jeg, når jeg bliver frustreret. Men der er langt fra at sige at perkere skal smadres til, at de skal skydes, ikke? lød det fra den drabstiltalte direkte henvendt til anklager Anja Lund Liin.

Hun afspillede også et par telefonsamtaler fra begyndelsen af 2019 mellem dels den 34-årige og et andet Bandidos-medlem fra Holbæk samt den 34-årige og en uidentificeret person også med tilknytning til Bandidos.

Samtalerne handler om, at Bandidos og en anden rockergruppe, Satudarah, på det tidspunkt havde holdt et samarbejdsmøde. Den 34-årige får i samtalen refereret, at der på mødet blev talt om, at Satudarah havde mødtes med nogle personer fra Vang-kvarteret for at tale om et samarbejde.

Men ifølge den uidentificerede person havde Bandidos på mødet givet udtryk for, at konflikten med Vang-gruppen endnu ikke var løst, og at det kunne blive et problem for et samarbejde mellem Bandidos og Satudarah, hvis sidstnævnte begyndte at samarbejde med folk fra Vang-gruppen.

Med den samtale er det formentligt anklagerens hensigt at underbygge sin påstand om, at Bandidos i Holbæk ikke havde lagt konflikten med Vang-gruppen bag sig i begyndelsen af 2019.

Retssagen om drabet på Zobair Saidi fortsætter i næste uge.

