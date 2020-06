Ophørsudsalget er i fuld gang, og mange af de faste kunder har været forbi for at »hamstre« deres yndlingsmærker. Foto: Margit Pedersen

Tommelise lukker og siger farvel

Holbæk - 08. juni 2020 kl. 06:04 Af Margit Pedersen

Efter 13 år som ejer af modetøjsbutikken Tommelise i Smedelundsgade i Holbæk har Mette Engberg valgt at lukke. Hun elsker butikken og sine kunder, men fik et tilbud om et nyt job, som hun ikke kunne sige nej til.

- Jeg har ikke sat dato på sidste åbningsdag, men det går hurtigere end forventet. Måske bliver det omkring 1. juli, bemærker Mette Engberg.

Kommentarer på Facebook viser, at hun og butikkens udvalg vil blive savnet.

Mette Engberg har valgt at lukke uden at forsøge at sælge butikken videre. Kun et enkelt af hendes mærker føres af en anden butik i Holbæk. Nogle af Mette Engbergs leverandører har spurgt hende, hvor de eventuelt kunne gå hen. Men om det bliver til noget, ved hun ikke.

- Det har de sidste år ikke været så sjovt at være en lille butik. Nethandel tager lidt af omsætningen, og det er ikke lykkedes at få yngre kunder ind. Jeg har prøvet med unge mærker, men mange opfatter Tommelise som en dametøjsbutik, konstaterer hun.

Mange af kunderne er også modne kvinder, der går efter smart tøj i høj kvalitet og bestemte tøjmærker. Meget af tøjet passer størrelse plus 42, uden at Tommelise har været en butik med »tøj til store piger«.

Mette Engbjerg flyttede til København for tre år siden, men pendlertiden har ikke noget med beslutningen at gøre.

- Jeg fik et jobtilbud i branchen, som jeg fandt spændende. Det eller et andet job vil måske ikke være der, hvis jeg venter et par år. Jeg mener også, at tiden er moden til nye udfordringer, siger hun.

Mette Engberg har før haft to medarbejdere ansat, i dag er der en butiksassistent på 16 timer.

Bolette Rossing åbnede Tommelise 1. november 2003 i Smedelundsgade 19, Ud over modetøj solgte hun en kort tid også sko, tasker og lædervarer, franske og svenske antikviteter, brugskunst og køkkenting fra H. Skjalmp P. i København.

Mette Engberg har været ansat i 16 år. Hun overtog modetøjsbutikken i 2007 og beholdt konceptet og mærkerne til glæde for de mange faste kunder.

I 2014 flyttede hun Tommelise til Smedelundsgade 10 for at komme tættere på Ahlgade, med flytningen håbede hun at kunne få flere strøgkunder.