Tom Buk-Swienty fortæller om Karen Blixen

»I had a farm in Africa« fortalte Karen Blixen som bekendt. Men det havde Karen Blixen faktisk aldrig. Det var hendes velhavende onkel Aage, der holdt hånden over farmen og ydede det ene lån og tilskud efter det andet. Hun blev kaldt »Løvinden" i Afrika«. I forfatterens roman af samme navn, følger man Karen Blixen i hendes livs medgang og modgang. Det er beretningen om de 17 år hun levede i Kenya, hvoraf de 10 som direktør for en stor kaffefarm med flere hundrede ansatte.