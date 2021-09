Dur ikke, ødelagt efter en påkørsel og afventer ny toiletbygning sidst i september - tissetrængende i bymidten stod overfor en udfordring i nogle uger, men kommunen har ændret holdning og stiller en midlertidig toiletvogn op. Foto: Margit Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Toiletvogn redder bymidtens tissetrængende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Toiletvogn redder bymidtens tissetrængende

Holbæk - 01. september 2021 kl. 13:04 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Inden fredagens aftensalg bliver der opstillet en toiletvogn på Bysøplads til tissetrængende i Holbæks midtby. Det er en midlertidig løsning på p-pladsen i nærheden af den nedlukkede toiletbygning. Vognen fjernes igen, når en ny toiletbygning er på plads.

Den nuværende toiletbygning er lukket efter en påkørsel, der gik ud over de forskellige installationer.

En reparation ville blive for dyr set i lyset af, at en ny toiletbygning er bestilt som erstatning for den nedslidte gamle bygning.

Den ny bygning forventes at ankomme sidst i uge 38, og i første omgang så det ud til, at tissetrængende skulle finde alternativer som biblio­teket og restauranter.

Når samtlige installationer er på plads, bliver bygningen erklæret for åben, og toiletvognen fjernet, oplyser Birgitte Jensen, Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune.

Den nuværende toiletvogn har været udsat for hærværk flere gange. Der har også været problem med hjemløse, som har »besat« toilettet både om natten og i dagtimer.

Derfor kom der automatisk lås på og begrænset åbningstid. Det vil også gælde, når den ny toiletvogn er sat op og taget i brug.

Byforumschef Jan Vester­gård er tilfreds med, at et midlertidigt og påtrængende problem er løst for holbækkere og besøgende i byen både til daglig og fredagens aftensalg.

Men han har peget på, at ét toilet i midtbyen er for lidt til en handelsby med et stort opland.

I forbindelse med fredagens aftensalg har Byforum truffet beslutning om at opstille en toiletvogn i Labæk i området med food trucks og street food marked for at sikre, at der er mulighed for at komme på toilettet i løbet af aftenen.

- Nu er der så toiletter i hver sin ende af Ahlgade, og det er da godt, konstaterer Jan Vestergård.