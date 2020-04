Tørrede blomster er højeste mode

- For mere end tredive år siden var tørrede blomster højeste mode, og nu synes interessen for dem at være på vej tilbage. Man ser normalt de tørrede buketter, kranse og dekorationer, men nok så interessant er det måske at se de mange andre dekorative måder, som tørrede materialer også kan anvendes på. Eksempelvist sandtørrede juleroser, rødvinsfarvede laurbærblade samt oasiskugler beklædt med spændende materialer arrangeret på en meget tyk kroget gren fra troldhassel, oplyser Kaja Plambech.