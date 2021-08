Se billedserie Et stort »solur« er blevet sat op på Tølløse Fælled. De store sten bliver en milepæl på den 390 km lange »Istidsrute«, som viser, hvordan istiden har formet landskabet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Tølløse har endelig fået sin bypark

Holbæk - 11. august 2021 kl. 08:12 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

40 år efter de første forsigtige idéer om en bypark i Tølløse blev udtænkt, er det endelig blevet tid til at indvie Tølløse Fælled. Det sker lørdag den 21. august klokken 11, hvor begivenheden bliver fejret med bobler ved byparkens store klimasolur.

Datoen for indvielsen er ikke tilfældigt valgt. Allerede få timer efter indvielsen, klokken 13, holdes Tølløse Festival for første gang på Tølløse Fælled, som for fremtiden vil huse mange af byens kulturelle begivenheder.

Det fortæller Jesper Knudsen, som er næstformand i Fællesskab Tølløse, hvor frivillige samarbejder om at skabe sammenhold og smukke rammer i bybilledet. De frivilliges store arbejde har da også haft stor betydning for realiseringen af planerne om en bypark.

- Det er jo nok på grund af økonomien, at det ikke er blevet til noget før. Men det problem har vi så løst ved hjælp af frivillige, siger Jesper Knudsen og forklarer, at det også hjælper, at der for eksempel er blevet doneret bænke og træer til parken.

Grusstier og vild natur

Selvom Tølløse Fælled først officielt åbner den 21. august, har mange af byens borgere allerede taget den til sig som et sted at nyde naturen.

Ikke mindst under det seneste års nedlukninger er fælleden blevet brugt som rekreativt område, hvor hundeluftere har kunnet nyde de naturskønne omgivelser, og småbørnsfamilier har fået en pause fra computerskærmene.

For naturelskere og nysgerrige sjæle bliver der rig mulighed for at opleve og lære i den 5,8 hektar store bypark, som både indeholder pæne grusstier og vild natur. Blandt andet indeholder parken en vildeng, hvor bier og blomster kan boltre sig uforstyrret af menneskelig indblanding.

- Sådan en eng hjælper biodiversiteten på vej. Og så er den jo pæn, fortæller Jesper Knudsen.

Der bliver desuden mulighed for at opleve træer og buske, som ikke findes i de fleste haver. Jesper Knudsen nævner eksempelvis tempeltræet, hvis blade skulle have dæmpet de japanske munkes tissetrang under en langvarig ceremoni, samt orange-morbærtræet, der bærer nubrede, grønne frugter, som insekter ikke bryder sig om.

Ifølge Jesper Knudsen er etableringen af Tølløse Fælled gået som planlagt, men i fremtiden vil området udvikle sig endnu mere, når der vel at mærke er både økonomi og enighed til det.

- For det er en demokratisk park, slår Jesper Knudsen fast.