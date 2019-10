Se billedserie Popularitet hos kunderne opnås blandt andet ved at følge med i deres behov og sørge for, at de har meget at vælge imellem, siger Solid?s indehaver, Mike Persson (th.), som her ses sammen med sin medarbejder, Sebastian Nihøj. Fotos: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Tøjbutik markerer fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tøjbutik markerer fødselsdag

Holbæk - 09. oktober 2019 kl. 06:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I øjeblikket markeres de første 15 år i Holbæk med tilsvarende rabatprocent hos Solid, der ligger på Ahlgade 42.

- Jeg er stolt af, at butikken har kunnet ligge her i 15 år og kunne levere moderigtigt ungt tøj til den unge og den voksne, mandlige, forbruger, siger Mike Persson, da avisen fanger ham i butikken en fredag formiddag i oktober.

Når man træder indenfor i butikken mødes man af behagelig musik og et »hej og velkommen« fra butikkens indehaver, Mike Persson, og hans medarbejder, Sebastian Nihøj.

De tager imod og byder velkommen med nærvær.

- Den gode, personlige service er vigtig for os, for vi ønsker at kunderne føler sig mødt, godt hjulpet og får lyst til at komme igen en anden gang, siger indehaveren.

Han fortæller også, at butikken har fået større udvalg i forbindelse med, at der er indgået partnerskab med DK Compagny.

Det betyder, at man nu, ud over Solid og Tailord Originals, også sælger mærker som Blend og Casual Friday. Partnerskabet betyder ligeledes, at man har taget flere andre mærker ind, herunder Bjørn Borg, Fat Moose og jakkesæt fra Bertoni.

Kunderne vil shoppe rundt

Om udviklingen igennem de sidste 15 år siger Mike Persson, at forretningen i begyndelsen var en multibrandbutik, men at der måtte justeres ind, da finanskrisen ramte i 2008. Efterfølgende er der som nævnt kommet flere mærker og større udbud igen, og det styrker efter indehaverens mening butikkens image.

- Nutidens kunder vil gerne shoppe rundt og have noget at vælge imellem. De vil inspireres, og det er vores største opgave at sørge for, at de så bliver det. Derfor har vi et stort, bredt udvalg i butikken.

Flere behov skal dækkes

- Vores største konkurrent er ikke, som nogen måske tror, den stigende nethandel, men i højere grad, at der er flere ting at bruge penge på. Man vil gerne have en lækker telefon, ud at rejse og på restaurant. Der er simpelthen kommet flere behov, som skal dækkes, siger han.

Efter hans mening er det vigtigeste for en forretnings succes, at man er i stand til at navigere i forhold til kundernes behov. Derfor gennemgår han og butikkens medarbejdere et par gange om året deres forudgående salg og sørger med deres indkøb for at være på forkant med den kommende efterspørgsel. Fødselsdagsrabatten gives til udgangen af uge 42.