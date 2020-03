Tøjbutik flytter til den anden ende af Ahlgade

Kort før jul lukkede tøjbutikken Vila på Ahl­gade i Holbæk. Det er dog ikke længe, butikslokalet får lov at stå tomt. For der er allerede fundet en ny lejer.

Det bliver tøjbutikken Only, der flytter ind i bygningen i Ahlgade 34-36, hvor Lassens Gård tidligere lå. Det fortæller Rikke Lundsbjerg, som er ejer og administrerende direktør i det Holbæk-baserede ejendomsselskab F.L. Ejendomme A/S, der ejer ejendommen Ahlgade 34-36.

- Jeg synes, det er gået hurtigt, hvilket er dejligt. For som markedet er i øjeblikket, kan man jo forvente lidt af hvert. Men vi har været bevidste om, at det her er en af de bedst beliggende butikker i Holbæk og i en næsten nyopført ejendom. Så det har selvfølgelig været et attraktivt og efterspurgt lejemål, siger Rikke Lundsbjerg og fortsætter: