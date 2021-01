Se billedserie Chic Antique, der drives af Allan og Bente Kienast, modtager erhvervsprisen 2020. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: To vindere af erhvervspriser fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To vindere af erhvervspriser fundet

Holbæk - 19. januar 2021 kl. 11:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Vinderne af de to traditionsrige priser i Holbæk Kommune - erhvervsprisen og iværksætterprisen - er nu afsløret. Iværksætterprisen går til Café Svanen, og Chic Antique, vinder erhvervsprisen.

Bag priserne står Holbæk Erhvervsforum, JCI Holbæk, Holbæk Rotary Klub og Sjællandske Medier. Priserne skulle have været overrakt ved erhvervslivets nytårskur på Elværket 8. januar, men det blev stoppet af coronaen. I stedet skulle statuetter og diplom være overrakt af priskomiteen på hver af de to virksomheder i dag.

Det er også droppet efter de strengere coronaregler. Erhvervschef Kenny Jensby fortæller, at der kigges på, om prisvinderne kan hyldes ved et senere arrangement.

Passion for fransk landstil Chic Antique, der er en engrosvirksomhed med salg af interiør og brugskunst, beskæftiger i dag omkring 50 medarbejdere. Chic Antique blev grundlagt i 2005 på privatadressen i Holbæk, hos Bente og Allan Kienast.

Hele idéen bag firmaet udspringer af Bentes passion for den franske, romantiske landstil og smukke, ­franske loppefund. Deraf opstod ideen til at omdanne passionen til en virksomhed, hvor smukke gamle ting kunne få nyt liv og blive sat i produktion. I begyndelsen havde Bente og Allan Kienast indrettet sig med kontor hjemme i privaten og et lager på en gård i Nyby. Herfra tog virksomheden fart, og i 2008 flyttede Chic Antique ind i et 1000 kvadratmeter stort nybyggeri på Hjulmagervej i Holbæk.

4500 forhandlere i 55 lande Virksomheden voksede, og allerede i 2015 var pladsen blevet for trang og ægte­parret købte derfor den tidligere Denka Lift-ejendom på Højvang 5, som blev istandsat og indrettet til at huse den hastigt voksende interiørvirksomhed. I dag råder Chic Antique over cirka 5500 kvadratmeter, som byder på både kontor, showroom og lager. Alt sendes videre fra Holbæk ud til de 4500 forhandlere fordelt på 55 forskellige lande.

Allan tager sig af de administrative opgaver og virksomhedens økonomi.

En afstemning på nettet og en priskomité har afgjort, hvem der modtager årets priser.

På nettet kom der 738 stemmer på iværksætterprisen og 648 på erhvervsprisen.

Vinderne får en statuette, som er blevet til efter en konkurrence. Den viser et omrids af Holbæk Kommune.

Forslaget kom fra erhvervskonsulent Niels Nielsen, Holbæk Erhvervsforum, og grafiker Peter Ludvigsen har færdigudviklet. - Omsætningen er ikke ramt af coronakrisen. Tværtimod oplever vi faktisk en vækst, måske fordi der er øget fokus på at gøre de hjemlige omgivelser mere indbydende, siger Allan Kienast.

Chic Antique er hele tiden i udvikling og varesortimentet bliver løbende udvidet, og byder på hele 3500 forskellige produkter og fire årlige kollektioner, deriblandt mærket LE CRU, som er en delikatesse-serie. Seneste skud på stammen er netop blevet lanceret og hedder Éternel - en danskproduceret velvære-serie med blandt andet sæber og cremer.

- Et rigtig godt team - Vores medarbejdere er selvfølgelig kernen i vores virksomhed, og vi har et rigtig godt team bestående af både mænd og kvinder, unge og ældre, ufaglærte, faglærte og akademikere. Vi er meget stolte af, at vi nu gennem 16 år har skabt en lokalt forankret virksomhed, hvor de fleste af vores medarbejdere tilmed kommer fra lokalområdet, fortæller Allan Kienast.

Chic Antique er en virksomhed, der er bygget på passion. Passionen lever i bedste velgående, og inspirationen fra de franske vintagefund er stadig kernen i den brede palette af interiør og møbler hos virksomheden.

Udvikling med respekt for historien Siden Mathias Damhus i september 2017 overtog Café Svanen i Labæk 65 i Holbæk, har han arbejdet med at udvikle det gastronomiske værtshus.

- Der er skruet lidt på aftenmenuen og på frokosten, og vi har fået mere catering til selskaber. Vi har også fået 12 ølhaner og har flere forskellige flaskeøl. Vi kan godt lide værtshusstemningen, uden at det bliver snusket, brunt og med rygere, siger Mathias Damhus, der kom fra en stilling som souschef i køkkenet på Comwell Hotel Borupgaard i Snekkersten.

- Der er ikke dresscode, sådan som Svanen altid har været kendt for. Der er stadig plads til stamgæsterne og spillemaskinerne i hjørnet, og fredagsmusikken - når der ikke er corona - er også bibeholdt. Vi prøver at være tro mod det koncept, som Annette Bartholdy opbyggede i 30 år, siger Mathias Damhus.

Forespørgsler på større fester I 2019 købte Svanen sig ind som medejer af Boxen på Østre Havnevej, da der begyndte at komme forespørgsler på større fester.

På Svanen er der 16 ansatte, inklusive løsarbejdere, som alle er bevaret under coronakrisen. Under nedlukningen i foråret kørte Svanen gratis ud med op til 400 kuverter om dagen. Det blev dog for omfattende, så det er ikke muligt under den aktuelle nedlukning.

Svanen har lige åbnet igen for takeaway, efter at have haft lukket siden 1. januar. Der kan leveres smørrebrød til frokost, mens der kan vælges mellem tre retter til aftensmad. I weekenderne er der en tre retters menu.