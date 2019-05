Se billedserie Teamleder Michael Nybo med den gule mappe. Her er afstemningsstedet på Holbæk By Skole af. Absalon ved at blive gjort klar til valg. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: To valg på 10 dage giver ekstra arbejde til mange mennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To valg på 10 dage giver ekstra arbejde til mange mennesker

Holbæk - 25. maj 2019 kl. 15:26 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne har talt meget om politiske fordele og ulemper ved, at valgene til Europa-Parlamentet og Folketinget ligger med blot 10 dages mellemrum.

Men for mange andre mennesker handler det om langt mere praktiske overvejelser, når danskerne søndag kan stemme til Europa-Parlamentet og onsdag den 5. juni - grundlovsdag - skal vælge de kommende fire års folketingspolitikere.

I midten af alt det praktiske sidder Holbæk Kommunes valgsekretariat, der tæller tre personer. De har allerede i flere uger været i gang med at forberede de to valghandlinger, som også involverer flere hundrede andre mennesker før, under og efter valgdagene, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Og selv om de to valg ligger ganske tæt på hinanden, er det i praksis som at holde to helt separate valg.

- Mange af opgaverne er vi nødt til at løse af to omgange, fordi valgene ikke ligger samme dag. Så det er en ekstra stor opgave i denne omgang, siger Lotte Strøm, valgprojektleder i Holbæk Kommune.

Hun nævner blandt andet, at der skal skaffes både frivillige valgtilforordnede via de politiske partier samt kommunale medarbejdere til to valgdage, som oven i købet ligger på henholdsvis en søndag og en halv fridag.

Der skal ved hvert valg bruges cirka 200 frivillige samt 116 kommunale medarbejdere til at bemande de 15 afstemningssteder i kommunen, samt til den efterfølgende stemmeoptælling.

Dertil skal kommunens borgerservice holde ekstra åbent i to omgange af hensyn til dem, der brevstemmer. Og valgbestyrelsen skal holde samme antal møder som ved to valg, men i en kortere tidsperiode.

For blot at nævne nogle få af de mange opgaver, valgsekretariatet koordinerer.

Når de 15 valgsekretærer søndag klokken ni ringer valget til Europa-Parlamentet i gang, har valgbordene, stemmeboksene og stemmeurnerne stået klar siden enten fredag eller lørdag.

Mellem 30-35 medarbejdere fra Vej & Park har de seneste dage kørt de nødvendige materialer ud til valgstederne.

Det arbejde koordinerer Michael Nybo, teamleder i afdelingen drift og vedligehold, og det har han gjort i 30 år. Han støtter sig til et omfattende regneark med alt det, der skal gøres og hvornår, samt en særlig mappe.

- Vi har en gul mappe for hvert afstemningssted, hvor man kan se præcis, hvordan borde og bokse skal stilles op. Der er også vejledning til, hvornår stemmeboksen til kørestole skal se ud, siger han, da Nordvestnyt fredag morgen møder ham og en håndfuld medarbejdere ifærd med at gøre afstemningsstedet Holbæk Vest på Holbæk By Skole på Vandtårnsvej klar til EP-valg.

Særligt for dette sted - og det fremgår af den gule mappe - skal der lægges gulvtæppe ud. Det skal der i øvrigt også i Tuse Næs Hallerne i Udby.

Michael Nybo og hans folk har også ekstra at se til på grund af de to valgdatoer. Valgstederne kan nemlig ikke bare blive stående frem til folketingsvalget.

- Der er jo også andre brugere af hallerne, så vi er nødt til at pakke ned efter EP-valget. Men vi kan stille udstyret i et hjørne, så vi ikke behøver at køre det frem og tilbage. Der er dog to steder, hvor vi ikke behøver at tage ned, siger Michael Nybo.

Det er netop Holbæk By Skole afdeling Absalon på Vandtårnsvej og Mørkøv Hallen.

Det er også hans medarbejdere, der transporterer stemmesedlerne ud til afstemningsstederne, og til Bjergmarkshallen i Holbæk, når de skal tælles op, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.