To unge fængslet for overfald i cykelskur

To unge på 17 og 20 år er blevet varetægtsfængslet for vold mod en 19-årig mand ved Holbæk Station sidste lørdag.

En dommer besluttede fredag i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk at varetægtsfængsle en 17-årig dreng fra Skælskør og en 20-årig mand fra Store Merløse foreløbigt frem til den 24. november.

De er begge sigtet for vold mod en 19-årig mand fra Kalundborg i forbindelse med et optrin ved Holbæk Station sidste weekend.

I begyndelsen af ugen udsendte politiet signalementer af i alt fem unge mænd mistænkt for overfaldet på den 19-årige, og med hjælp fra videoovervågning på stedet mener politiet nu at have identificeret to af de mistænkte. De er de to, der nu er varetægtsfængslet i sagen.