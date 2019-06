Her i Nordeas hæveautomat på Munkholmvej i Holbæk blev den 18-årige beordret til at hæve 4500 kroner. Senere blev han sat til at overføre 8600 kroner til en bankkonto, hvorfra pengene havnede hos den 19-årige tiltalte og en nu afdød 18-årig. Foto: Agner Ahm

To unge dømt for at afpresse 18-årig for 13.000 kroner

Holbæk - 27. juni 2019 kl. 09:09 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En enig domsmandsret fandt onsdag to mænd på 18 og 19 år skyldige i at have afpresset en 18-årig mand i Holbæk sidste efterår for 13.100 kroner.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Den 19-årige holbækker blev idømt seks måneders fængsel, mens den 18-årige, der på gerningstidspunket boede i Holbæk, men nu har adresse i Ringsted, slap med det halve. Retten bestemte, at hans straf nu er udstået med de godt to måneder, han sad varetægtsfængslet efter sin anholdelse i november.

Begge dømte har under sagen, der begyndte ved Retten i Holbæk i sidste uge, nægtet sig skyldige, og de udbad sig begge betænkningstid i forhold til, om de vil anke deres respektive domme til Østre Landsret.

De tre dommere fandt det dog bevist, at de to unge mænd sammen med en nu afdød 18-årig mand, opsøgte offeret i hans lejlighed i Holbæk by først på aftenen den 23. oktober.

Han har forklaret, at de tre forlangte penge af ham med en forklaring om, at lillebroren til én af de tre havde fået en hashpsykose efter at have købt hash hos den 18-årige, som dog har afvist, at han har solgt hash til andre end sine egne venner.

Den 18-årige nu dømte har pure afvist at have været i lejligheden, og det samme gjaldt til at begynde med også den 19-årige. På retsagens første dag i sidste uge forklarede han dog, at han faktisk havde været i lejligheden hos den 18-årige den oktoberaften for at købe hash.

- Jeg får lov til at sidde og ryge med, og pludselig får han (den 18-årige, red.) hashparanoia og siger, at han har solgt hash til børn. Han vil give mig sin hash og penge. Jeg har ikke sagt til ham, at han skulle give mig penge, sagde den 19-årige i retten i sidste uge.

Den forklaring troede dommerne dog ikke på.

- Vi finder den tiltaltes forklaring om, at den forurettede frivilligt skulle have givet ham pengene aldeles utroværdig, og derfor forkaster vi forklaringen, sagde retsformanden i begrundelsen for at dømme de to mænd.

Omvendt mente domsmandsretten, at offeret havde givet en troværdig og sammenhængende forklaring på det timelange forløb. En forklaring som blev bakket op af andre vidneudsagn og tekniske beviser i form af videoovervågning fra forskellige steder i Holbæk.

De optagelser sammenholdt med billeder af de tre, som politiet tog af dem samme aften, da de havde været tæt på en skudepisode i Ladegårdsparken, var med til at overbevise retten om de tiltaltes skyld.

Også kontooplysninger og vidneudsagn har vist en forbindelse mellem pengene fra den afpressede unge mand til den 19-årige tiltalte og den afdøde 18-årige, der kunne have været tiltalt i sagen.

Til gengæld blev de begge frikendt for anklagen om at have tvunget afpresningsofferets ven til at bære en kniv for dem på turen rundt til hæveautomater i byen, hvor der blev hævet og forsøgt hævet penge til afpresserne. Retten mente ikke, at det ud fra de to venner vidneudsagn var tilstrækkeligt bevist, at de to tiltalte tvang den ene til at bære kniven. Begge har nægtet sig skyldige.

Når der er forskel i straffen til de to dømte skyldes det, at den 19-årige i 2016 blev idømt en såkaldt ungdomssanktion for blandt andet afpresning og røveri begået i Holbæk, og det var en skærpende omstændighed.

Desuden blev han dømt for at have kørt i en stjålet bil - i øvrigt med hash i blodet og uden at have kørekort.

Den 18-årige har ikke tidligere været straffet, og retten mente, at han havde spillet en mere underordnet rolle i afpresningen. Men dommerne mente samtidig, at han kunne dømmes for hele forløbet, da han havde været med i gruppen fra start til slut under afpresningen af den 18-årige, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

