Se billedserie To undervisere på Nordvestsjællands HF og VUC i Holbæk er begyndte at printe 3D-visirer. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: To undervisere i kamp mod corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To undervisere i kamp mod corona

Holbæk - 08. april 2020 kl. 18:14 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til dagligt underviser Søren Orla Rasmussen og Stefan Profft i Teknologi med særligt fokus på 3D-print på Nordvestsjællands HF & VUC i Holbæk om fredagen. Noget af det første, deres elever printede var en nøglering med deres navne på.

For de to undervisere blev der dog i sidste uge tilføjet et noget mere alvorligt element til undervisningen. For her begyndte Søren Orla Rasmussen og Stefan Profft at producere visirer til sundhedspersonalet i Region Sjælland. Visirerne skal bruges som værnemiddel i kampen mod coronavirus.

Dejligt at hjælpe - Jeg er glad for at kunne hjælpe. I denne periode, hvor jeg alligevel arbejder hjemme, kan jeg nemt sørge for at holde produktionen kørende. Det er dejligt at vide, at man laver et stykke arbejde, som kan være med til at hjælpe dem, som går forrest i kampen mod corona, siger Stefan Profft, som sammen med sin kollega har brugt hjemmesiden www.makersmodcorona.dk som inspiration. Hjemmesiden er oprettet af frivillige for frivillige, som gerne vil være med til at beskytte sundhedspersonalet ved at printe 3D-visierer.

Når Søren Orla Rasmussen og Stefan Profft har printet deres visirer, bliver de fragtet til en pakkecentral, hvor andre sørger for at pakke visirerne korrekt og ansvarligt. Herefter bliver de bragt rundt i hele Region Sjælland.

Indkøbt til andet formål Oprindelig havde Nordvestsjællands HF og VUC indkøbt 3D-printerne et helt andet formål.

Som et led i skolens deltagelse i »Projekt Kompetencetilpasningsforløb« blev det besluttet at oprette et undervisningstilbud i Teknologi.

Formålet med undervisningen er at øge muligheden for, at skolens kursister kan udvikle interesse for teknologi og få kvalifikationer til at søge ind på nogle af de mere teknisk orienterede uddannelser.

Med i projektet er også VUC Storstrøm, VUC Roskilde, HF & VUC Klar, Zealand Sjællands Erhvervsakademi og Professionshøjskolen Absalon. Projektet støttes af Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den europæiske Socialfond.