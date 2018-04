To uger med bøger og svømmetøj

Athen, hovedstaden i Grækenland, var en ny destination, da Holbæk Svømme Klub forleden sendte to hold af sted på træningslejre i det sydlige Europa. Calella nær Barcelona i Spanien var det andet sted, hvor HSK'ere var på træningslejr. Dén destination var til gengæld godt kendt af Holbæk-klubben. Det var nemlig sjette gang, at Holbæk Svømme Klub havde træningslejr i Calella.

- Jeg er stolt af at kunne være med til at give de unge sådan en oplevelse, siger Jacob Arneskov, næstformand i Holbæk Svømme Klub.

- For de yngste svømmere, og særligt for dem, som er med for første gang, er det en kæmpe oplevelse. At være 12 år og tage alene af sted med kammeraterne i 14 dage velvidende, at der skal svømmes over 100 kilometer, er grænseoverskridende og giver sommerfugle i maven. Man husker altid sin første træningslejr, tilføjer næstformanden.