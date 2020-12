Artiklen: To udlændinge på job anholdt af politiet

To udlændinge på job anholdt af politiet

To udenlandske mænd havde ikke papirerne i orden, da Midt- og Vestsjællands Politi onsdag kontrollerede en byggeplads i Vipperød. Ved kontrollen fik politiet tag i en 58-årig mand fra Rusland og en 51-årig mand fra Letland, som ikke kunne fremvise en arbejdstilladelse.

De to mænd blev anholdt og derefter afhørt. Begge blev frihedsberøvet, mistænkt for overtrædelse af udlændingeloven på grund af den manglende arbejdstilladelse.

Deres sag skal nu forelægges Udlændingestyrelsen. Det er her, man kan beslutte, om de to udlændinge administrativt skal udvises af Danmark. Oveni kan mændene få et kortere indrejseforbud.