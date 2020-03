To trafikuheld på en halv time: 20-årig narkobilist stak af fra det ene

En 20-årig mand fra Tølløse stak torsdag eftermiddag af fra et trafikuheld i krydset Ahlgade/Kalundborgvej i Holbæk.

Holbæk - 27. marts 2020 kl. 10:53 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om myldretidstrafikken i øjeblikket er stærkt begrænset, skete der alligevel to færdselsuheld i Holbæk i eftermiddagstimerne torsdag. Ingen personer kom til skade ved de to uheld.

Det første uheld skete klokken 15.55, da en 71-årig mandlig bilist fra Dianalund ifølge politiet ikke overholdt sin vigepligt, da han kørte fra K.P. Danøsvej ud på Valdemar Sejrsvej. Det betød, at han kolliderede med en anden bil ført af en 54-årig kvinde fra Holbæk.

Der skete en del skader på kvindens bil, oplyser politiet.

20-årig stak af efter uheld Kun en halv time senere var den så gal igen, da to biler stødte sammen i krydset, hvor Ahlgade, Kalundborgvej og Havnevej mødes.

Klokken 16.28 kom en 22-årig mand fra Holbæk kørende ad Ahlgade ind i krydset, og her blev han ramt af en modkørende bil, som kom fra Kalundborgvej og svingede til venstre mod Havnevej.

Ifølge politiet fik de to førere øjenkontakt, men den 22-årige måtte konstatere, at den anden bilist blot fortsatte videre. Han fik noteret nummerpladen og ringede til politiet, som fandt frem til, at flugtbilen tilhørte en 20-årig mand i Tølløse.

Efter et forgæves besøg hos den 20-årige fik politiet først på aftenen telefonisk kontakt til den 20-årige, og en patrulje mødtes herefter med ham i Tølløse.

Der var en skade på hans bil, og ifølge politiet erkendte den 20-årige, at han havde kørt bilen ved uheldet, og at han havde røget hash i løbet af dagen forud for uheldet.

Han blev derfor sigtet for narkokørsel samt for at køre uden kørekort, idet han i forvejen havde kørselsforbud i forbindelse med en anden sag om narkokørsel.

Endelig blev han sigtet for at flygte fra et færdselsuheld, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.