Retten i Holbæk har onsdag eftermiddag idømt 71-årige Birger Froberg Hansen seks års fængsel for at opbevare 2,2 ton hash på sin ejendom ved Søstrup syd for Holbæk. Foto: KRIPOS,lut001

To ton hash i garagen: 71-årig får seks års fængsel

Holbæk - 24. april 2019 kl. 14:35 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det koster den 71-årige Birger Froberg Hansen fra Søstrup ved Holbæk seks års fængsel, at han i juni sidste år havde 2,2 ton emballeret hash oplagret i papkasser i sin garage. Det har en domsmandsret ved Retten i Holbæk afgjort onsdag eftermiddag.

Birger Froberg Hansen blev også fundet skyldig i, at han både den 20. og 26. juni - få dage før Midt- og Vestsjællands Politi fandt de 2,2 ton hash - havde overdraget mindst 200 kilo hash til en 52-årig mand fra Odense, der smuglede hashen til Norge. Her blev den dog opsnappet af norsk politi, og det førte i sidste ende politiet på sporet af den 71-årige mand i Søstrup.

Egentlig lød tiltalen på, at der ved den ene overdragelse var blevet hentet 240 kilo hash fra lageret i Søstrup, mens mængden var ukendt ved den anden afhentning.

På baggrund af forklaringer fra blandt andet politifolk, der har været involveret i efterforskningen, samt andre beviser i sagen, vurderede retten dog, at der kun var grundlag for at dømme for 200 kilo i det ene forhold og en ukendt mængde i det andet forhold. Men de tre dommere var ikke i tvivl om, at der havde fundet to overdragelser sted, og den 71-årige blev dømt for at have deltaget i det.

Birger Froberg Hansen ankede på stedet dommen til Østre Landsret med henblik på frifindelse.

- Hvis jeg kan blive dømt på de her beviser, så kan jeg også blive dømt for Palmemordet, lød det fra den dømte efter domsafsigelsen.

Domsmandsretten forholdt sig dog kun til spørgsmålet om hash-fundet ved Søstrup og sagens forgreninger til Norge, og retten mente, at beviserne rakte til at dømme den 71-årige.

Dommerne lagde blandt andet vægt på, at der var et tydeligt mønster i, hvordan den 52-årige flere gange kørte fra sin bopæl i Odense via Søstrup, hvor han gjorde relativt korte ophold, for så at fortsætte til Sverige. Her skiftede han hver gang til en lejebil og fortsatte så turen nordpå og ind i Norge.

Både dansk, svensk og norsk politi holdt ham under observation, og den 26. juni slog norsk politi så til og anholdt ham, da han, ifølge politiet, havde lavet en overdragelse af hash til kontakter i Norge.

Retten støttede sig blandt andet til billeder af hashen og dens emballage fra henholdsvis Norge og Søstrup, som ifølge anklagemyndigheden viser, at emballeringen er lavet på samme måde, ligesom hashen har samme prægning i overfladen.

Endelig troede domsmandsretten ikke på den 71-åriges forklaring om, at han slet ikke vidste, at der blev opbevaret hash i hans garage. Retten mente, at det var en forklaring, der var kosntrueret til lejligheden, og som stod i modsætning til den delvise erkendelse, som Birger Froberg Hansen kom med i grundlovsforhøret, hvor han erkendte at have givet lov til opbevaring af op mod 500 kilo hash på sin ejendom.

Det er ikke første gang, at Birger Froberg Hansen bliver dømt for alvorlig narkokriminalitet. I 2001 blev han i Østre Landsret idømt tre års fængsel for hashsmugling fra Danmark til Norge. Den nu 52-årige mand, der er fængslet i den aktuelle sag i Norge, blev også dømt i samme sag i 2001.

Også en tredje dansk mand, der i dag er 68 år, blev dømt sammen med de to andre i 2001. Han er ligeledes sat i forbindelse med den nuværende sag, der i Norge har gået under navnet »Operation Hubris«, og været rettet mod indsmugling af narkotika til bandemiljøet i blandt andet Oslo-forstaden Holmlia, har den norske avis VG tidligere skrevet.

Både den 52-årige og den 68-årige er varetægtsfængslet i Norge, hvor den omfattende efterforskning stadig er i gang.

Det er uvist, hvornår en eventuelt retssag i Norge vil finde sted.

Forsvareren for den 71-årige nu dømte mand fra Søstrup ville gerne havde ført den 52-årige odenseaner som vidne i sagen i Holbæk. Men det har den 52-årige ikke ønsket, og da han selv er sigtet i sagen, har han ikke pligt til at at udtale sig.

