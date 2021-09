Artiklen: To tjekket for røgforgiftning efter brand i lejlighed

Det viste sig dog, at der var tale om en mindre brand i en lejlighed, men ingen personer skal ifølge politiet være kommet alvorligt til skade.

To kvinder fik mand ud af lejligheden

Dog blev en 61-årig mand kørt på skadestuen til tjek for mulig røgforgiftning, mens en 27-årig kvinde blev tilset i en ambulance på stedet, oplyser Martin Bjerregaard fra politiet.

Politiet kunne mandag ved 14-tiden ikke give præcise oplysninger om, hvor og hvordan branden opstod.

Men sn.dk har efterfølgende talt med en yngre kvinde, der sammen med en veninde opdagede, at der kom røg ud fra en lejlighed.

De to var hurtigt henne ved lejligheden, hvor de sørgede for, at den mandlige beboer kom ud i sikkerhed.

Kvinden sørgede samtidig for at tage en dyne med gløder med ud af lejligheden. Hun bemærkede samtidig, at der var gløder i en seng.

Sn.dk har mandag eftermiddag ikke kunnet få ny kontakt med politiet for at få bekræftet kvindens oplysninger.