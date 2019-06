Her i hæveautomaten på Munkholmvej i Holbæk hævede den 18-årige 4500 kroner, fordi han blev presset til det, sagde han i retten i går. Foto: Agner Ahm

To tiltalt for afpresning: 18-årig tvunget til at betale over 13.000 kroner

Holbæk - 20. juni 2019

Både det 18-årige offer og den 19-årige tiltalte har skiftet forklaringer, men de er fortsat dybt uenige med hinanden om, hvad der skete i Holbæk om aftenen tirsdag den 23. oktober sidste år.

Det stod klart, da Retten i Holbæk onsdag indledte sagen, hvor den 19-årige mand fra Holbæk sammen med en 18-årig mand fra Ringsted blandt andet er tiltalt for at have afpresset en 18-årig holbækker for 13.100 kroner.

Ifølge offeret dukkede de to tiltalte samt en senere afdød 18-årig mand pludselig op og bankede på døren til hans lejlighed i Holbæk by, hvor han befandt sig med en ven.

- De tre siger, at de skal have penge fra mig, fordi de mente, at jeg havde solgt hash til én af de tres lillebror, som havde fået en hashpsykose og lå på hospitalet. De var meget truende og sagde, at alle i Holbæk var ude efter mig, og at jeg skulle være glad for, at det var dem, der var kommet, forklarede den 18-årige, der oprindeligt fortalte politiet, at han var blevet tilfældigt opsøgt på gaden af de tre.

Det var ikke korrekt, men han havde sagt det, fordi han var bange for repressalier fra de tre, forklarede han i retten.

Han fortalte, at han blev beordret til at ringe rundt til venner og familie for at få dem til at overføre penge, som han så skulle give til de tiltalte. Han ringede blandt andet til sin mor og far, som begge blev bekymrede for, hvorfor sønnen pludselig skulle bruge penge.

Søgehistorik fra den 18-åriges computer viser, at der blev søgt på oplysninger om kvivklån, og ifølge ham var det de tiltalte, der talte om at han skulle oprette lån for at give pengene til dem.

Det blev dog ved snakken, men efter nogen tid i lejligheden gik parterne hen til Nordeas hæveautomat på Munkholmvej. Her hævede den 18-årige 4500 kroner, som han gav til én af de tiltalte, mens de to andre så på.

Herefter gik gruppen til Arbejdernes Landsbank i Smedelundsgade, hvor den 18-årige på ny blev beordret til at hæve penge. Men da han nu tilsyneladende havde mistet sit hævekort, blev det ikke til noget.

Ifølge anklageskriftet blev den 18-årige i stedet truet til at overføre 8600 kroner til en ung kvindes konto, og ifølge den 18-årige var det den 19-årige tiltalte, der gav ham kontonummeret.

Det var i det hele taget offerets opfattelse, at den 19-årige var den styrende af de tre, mens den nu afdøde var den aggressive, der forsøgte at lægge vægt bag truslerne.

Det 18-årige afpresningsoffer erkendte i retten, at havde havde forsynet nogle venner med hash, men han så ikke sig selv som egentlig pusher, og han havde i hvert fald ikke solgt noget til nogen af de tres lillebror.

Den 19-årige tiltalte mødte frem i retten med en helt ny forklaring. I grundlovsforhøret nægtede han at have været i den 18-åriges lejlighed, men i går sagde han, at han faktisk havde været der den pågældende dag, fordi han skulle bruge hash.

- Jeg får lov til at sidde og ryge med, og pludselig får han (den 18-årige, red.) hashparanoia og siger, at han har solgt hash til børn. Han vil give mig sin hash og penge. Jeg har ikke sagt til ham, at han skulle give mig penge, lød den tiltaltes forklaring om forløbet.

Den 18-årige afviste, at det forholdt sig sådan. Han pegede til gengæld på, at den anden tiltalte på 18 år omkring tre dage før afpresningen havde været til stede i hans lejlighed, fordi en fælles bekendt havde taget ham med. Offeret havde ikke været glad for, at vennen havde taget ham med, da han ikke ønskede, at alle mulige skulle komme rendende efter hash.

Vennen bekræftede fra vidneskranken, at han havde taget den 18-årige med til lejligheden, men den tiltalte selv afviste på sin side, at han skulle have været der på noget tidspunkt. Hverken den 23. oktober eller før.

Sagen fortsætter i næste uge, hvor det blandt andet skal handle om sagens andet forhold, hvor de to mænd er tiltalt for at have tvunget en af afpresningsofferets venner til at bære en kniv for sig rundt i Holbæk i forbindelse med, at de gik fra lejligheden og til de to hæveautomater.

Der ventes dom i sagen torsdag i næste uge.

