Bygningerne i forgrunden er de kommende nye ungdomsboliger på Lundemarksvej. Visualisering: Kullegaard A/S

To store projekter for boliger til unge

Holbæk - 17. juni 2021 kl. 09:22 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Op til 210 ungdomsboliger på Lundemarksvej i Holbæk. Og et stort antal ungdomsboliger i Holbækhus på Tidemandsvej. De to projekter blev onsdag aften godkendt af en næsten enig Holbæk Kommunalbestyrelse.

Længst fremme er projektet på Lundemarksvej, hvor politikerne godkendte den endelige lokalplan for et nyt byggeri af mellem 160 og 210 nye ungdomsboliger.

Oven på høringen fik klima- og miljøudvalget indføjet, at der skal etableres en form for støjværn på tagterrassen i det nye byggeri. Herefter kunne alle undtagen K stemme for.

- Det bliver én stor fest Michael Suhr (K) havde endnu i frisk erindring, at der var en del problemer i tårnet med ungdomsboliger op mod jernbanen i samme område.

- Dengang talte vi om, at vi skulle blive bedre til at blande boligområderne, så der både bor folk i alle aldre mellem hinanden. Jeg er bange for, at vi er ved at begå samme fejl en gang til - det bliver én stor fest, når vi samler så mange unge på ét sted.

- Så er det da interessant, at det går så fint i København i områder, hvor der bor mange unge, replicerede borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), mens hendes partifælle Derya Tamer slog fast, at der er brug for ungdomsboliger, som er til at betale. Og med udsigten til, at Holbæk måske også får en pædagoguddannelse, bliver behovet kun endnu større, påpegede hun.

Karen Thestrup Clausen mente, at det er godt at skabe et sted, hvor unge kan udfolde sig i fællesskab.

Et blandet kvarter - Skulle der blive problemer, kan vi altid gøre noget sammen med boligselskabet, tilføjede Lars Dinesen.

Han mindede også om, at kvarteret faktisk er temmelig blandet - lige i nærheden er der for eksempel nye seniorboliger på vej.

Facit blev, at alle stemte for. Michael Suhr undlod at stemme.

De mulige ungdomsboliger på Holbækhus var der til gengæld ingen indvendinger imod. De vil ligge i bekvem afstand fra uddannelsescentret Husc, og borgmesteren mente også, at det vil passe fint ind i området.

Her og nu har politikerne dog alene besluttet, at kommunen vil sælge Holbækhus, som skal i offentligt udbud. Men i kulissen står der en investor klar, som gerne vil bygge om til ungdomsboliger.