To store kvindelige kunstnere

Musikklubben Elværket åbner 2018-sæsonen den 20. januar med den danske sanger og sangskriver Aura. Publikum kan blandt andet se frem til at høre eller genhøre sangene fra Auras tredje album Can't Steal the Music.

Aura har skrevet og sunget sine egne sange, siden hun var barn. Hun har tidligere hittet med numre som I Will Love You Monday og Geronimo, Song for Sophie og Friends i Danmark. I Tyskland har hun som den første dansker nogensinde ligget nummer et på hitlisterne med to udgivelser.