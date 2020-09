To skoler ramt af corona

For de hjemsendte elever handler det nu om at blive testet, og fredag eftermiddag havde de første elever allerede fået det bedste resultat: Ingen corona.

Hun noterer dog med tilfredshed, at både skolen og fritidsordningen kører med årgangsopdeling, sådan at et eller to smittetilfælde ikke kræver, at man sender hele skolen hjem.