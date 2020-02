To sigtelser ved Paludan-demonstration

Kun en enkelt gang var der optræk til ballade, da en ung mand hoppede over et hegn og politiets afspærring og løb i retning mod Rasmus Paludan. Den unge mand blev dog hurtigt overmandet af flere politifolk og ført væk.

- Vi får fat i ham, inden han kan nå at gøre noget mod nogen. Vi ved ikke, hvad han ville, men vi har en formodning om, at han ville hen og have fat i Paludan. Det nåede han ikke, og han er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, siger vagtchef Arne Aabech fra Midt- og Vestsjællands Politi og fortsætter:

- Man må sige, at det er foregået stille og roligt. Der er ingen, der har været oppe og slås eller noget. Der blev brændt et enkelt kanonslag af, hvor vi ikke kender gerningsmanden. Så alt i alt må vi sige, at Paludan har fået lov til at stå at ytre sig, og han er kommet af sted i god ro og orden, siger Arne Aabech.