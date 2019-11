Camilla Pedersen er selvstændig frisør og lejer sig ind hos »Hairstyle by Heidi Lund«. Foto Elisa Hauerbach.

To selvstændige frisører i samme salon

Holbæk - 29. november 2019

Kunderne opdager det sjældent, men Salon Hairstyle by Heidi Lund, har to selvstændige frisører under samme tag.

Det gør det nemmere at være selvstændig, når man kan være to i samme salon, siger frisør Camilla Pedersen.

Hun »lejer frisørstole« i frisørsalonen Hairstyle by Heidi Lund, hvis indehaver hun kender fra en tidligere fælles arbejdsplads i Holbæk. Nu arbejder de side om side i salonen, der ligger på Diget 4.

- Vi er gode til at arbejde sammen og det fungerer fint med at vi har hver vores virksomhed under samme tag. Det gør det helt bestemt nemmere for mig at være selvstændig med egen kundekreds, at jeg ikke skal ud og lave en masse investeringer og åbne egen salon, siger Camilla Pedersen.

Camilla Pedersen har kun gode ord at sige om deres kollegaskab.

- Heidi var elevansvarlig på vores tidligere fælles arbejdsplads og da hun forlod den for at blive selvstændig, overtog jeg det ansvar. I det hele taget er jeg glad for at det er hende jeg nu deler salon med, for hun er fagligt meget dygtig og god at støtte sig til, siger Camilla Pedersen, som selv er ivrig efter at dygtiggøre sig og deltager i mange diplomgivende kurser.

I salonen prioriterer begge frisører at have ro og tid til deres kunder. Det er dem selv, der følger kunden i hele forløbet fra kunden træder ind ad døren og til behandlingen er slut.

- Vi har altid vores telefon på lydløs, for ikke at skulle gå fra den kunde vi arbejder med, så enten kan man lægge en besked, eller også kan man booke en tid via vores onlinesystem. Lægger man en besked, vender vi tilbage hurtigst muligt, slutter Camilla Pedersen, hvis motto er »Livet er måske ikke helt perfekt, men dit hår kan blive det«.