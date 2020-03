Se billedserie Long Bin Chen står foran rækkerne, hvor der sædvanligvis er buffet på Restaurant Vestersøen, men der holdes nu lukket til og med den 29. marts. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: To restauranter lukker for gæster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To restauranter lukker for gæster

Holbæk - 12. marts 2020 kl. 17:19 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag eftermiddag klokken 16 skulle Restaurant Vestersøen i Slotscentret i Holbæk have åbnet. Det gjorde den ikke, og der er lukket til og med søndag den 29. marts.

Læs også: Restauratører venter i spænding

- Problemet er, at selv om vi holder antallet af gæster under 100, så er der alligevel en risiko, fordi vi har buffet, hvor mange er samlet. Derfor vælger vi at lukke, forklarer indehaveren af restauranten, Long Bin Chen, i daglig tale kaldet Thomas.

Der er 250 siddepladser i den kinesiske restaurant.

- Vi tænker, at det er meget godt at følge myndighedernes anbefaling for at få stoppet udbruddet af corona­virus. Jeg har i næsten en uge spekuleret på, om vi skulle holde lukket, fordi det gik hurtigt med smitten. Og da statsministeren på pressemødet onsdag aften kom med anbefalingen, tog vi beslutningen om at lukke, fortæller Long Bin Chen, der driver restauranten sammen med sin kone, Qun Han.

- Hårdt at lukke i to uger - Det er selvfølgelig også hårdt at lukke i to uger, for der er stadig udgifter til lønninger og husleje. Vi har otte fuldtidsmedarbejdere og nogle går på ferie. Men der er to kokke fra Kina, der ikke har været her et år endnu. De har ikke optjent ferie, så de skal have deres løn, forklarer Long Bin Chen.

Medarbejderne benytter lejligheden til at få gjort hovedrent i køkkenet og at få ordnet lageret af madvarer.

Restaurant Vestersøen vil stadig kunne levere mad ud af huset.

Torsdag eftermiddag stod det klart, at også Kiyomi Sushi i Smedelundsgade 33A i Holbæk holder lukket. Det fremgår af opslag, at det varer mindst 14 dage frem.

Det vil stadig være muligt at bestille take away, som kan afhentes i restauranten, med minimal personlig kontakt, hedder det.