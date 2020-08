Her i en ny bydel på det gamle stadion skal der bygges et plejecenter, mener Ældrerådet og Handicaprådet i Holbæk. I Holbæk Have kan der bygges et center, der matcher et stigende behov for plejeboliger. Foto: Per Jensen

To råd vil bygge plejecenter i ny bydel

Der er én god placering til et nyt plejecenter, og det er i en ny bydel på det gamle stadion. Ældrerådet og Handicaprådet ser muligheder i Holbæk Have og umuligheder oven på den svømmehal og ved sportsbyen. I et fælles høringssvar slår rådene fast, at ingen andre placeringer har samme mulighed for samspil mellem boligtyper, institutioner og rekreative områder.

