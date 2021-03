Sognepræst Lars Ulrik Jensen tiltræder sin nye stilling den 1. april, så Jyderup og Holmstrup sogne får to ledige præstestillinger. Arkivfoto: Elisa Hauerbach.

To præstestillinger bliver ledige

Holbæk - 04. marts 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Der bliver to ledige præstestillinger til besættelse i Jyderup og Holmstrup sogne, for sognepræsten i Jyderup, har fået andet job.

Det var en meget overraskende meddelelse, der fornylig blev sendt til menighedsrådene i Jyderup og Holmstrup. For den nuværende kirkebogsførende præst, Lars Ulrik Jensen, annoncerede sit »sporskifte«. Han tiltræder den 1. april en drømmestilling som sognepræst i Herfølge Sogn med tværgående udviklingsopgaver i Køge Provsti.

I menighedsrådene blev nyheden modtaget med forundring og chok, for samarbejdet var og er godt med præsten, der er meget vellidt i byen.

- Måske er tiden for at være mange år i samme stilling, også et afsluttet kapitel for denne branche. Vi har kun kendt og været beriget af vores nuværende præst for Holmstrup og Jyderup Sogne i lidt under fire år, men vi har i samarbejde med Lars Ulrik Jensen igangsat mange gode initiativer, herunder »Kirkehøjskole«, »Tænkepauser« og »Spaghetti-gudstjenester«. Vi kommer til at savne hans engagement i den gode udvikling, det er helt sikkert, udtaler Taimi Grønborg, der er formand for menighedsrådet i Holmstrup.

Hun oplyser også at Lars Ulrik Jensen har sidste almindelige gudstjeneste søndag den 21. marts. Her vil det være muligt at sige farvel til ham, ved gudstjenester i begge kirker.

- Vi må nok forvente corona restriktioner også sidst i marts, så der vil stadig kunne være begrænsning i antal af kirkegængere på dagen, tilføjer hun.

I efteråret 2020 fratrådte Henriette Bach Barkholt sin stilling efter cirka 11 år som præst i området. Hendes stilling er endnu ikke besat, så indtil videre er det fortsat præstevikar Leif Evald, man møder ved de kirkelige handlinger.

- Vi håber at få hjælp og støtte fra ham indtil sognene får ansat nye præster. Meninghedsrådene har en stor andel i at skulle lave jobeskrivelser af de to præstestillinger og afholde samtaler i forbindelse med ansættelsen. At skulle have ny præst er en stor omvæltning for sognene, sognebørnene og for kirkernes personale, så det er vigtigt at vi er omhyggelige med at få de helt rigtige ansat i stillingerne, slutter Taimi Grønborg.