Søren Kjærsgaard (V), som her ses ved et kommunalbestyrelsesmøde tidligere på året, har siddet i Holbæk Byråd/Kommunalbestyrelse i 12 år. I otte af dem var han borgmester. Nu stopper han i lokalpolitik.

To politiske profiler takkede af

Holbæk - 16. maj 2018 kl. 21:14 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften deltog Holbæk Kommunes tidligere borgmester Søren Kjærsgaard (V) og den tidligere borgmesterkandidat Sine Agerholm (LL) i deres sidste møde i Holbæk Kommunalbestyrelse. Begge forlader politik med udgangen af denne måned.

Kommunalbestyrelsen godkendte på onsdagens møde formalia omkring de to profilers udtræden af kommunalbestyrelsen uden bemærkninger. Efterfølgende åbnede borgmester Christina K. Hansen (S) op for, at kommunalbestyrelsens medlemmer kunne sige et par ord til de to. Borgmesteren tog selv ordet som den første.

Også Venstres kommende gruppeformand Carsten Andersen og Lokallistens Lars Qvist takkede de to personligheder for deres indsats, og understregede, at man blandt andet kommer til at savne deres store viden.

Carsten Andersen sagde desuden, at Søren Kjærsgaard havde skrevet historie ved at være den første Venstre-borgmester i kommunen. Han understregede dog, at han ikke ville blive den sidste.

Lars Qvist sagde blandt andet om Sine Agerholm, at hans parti har den bedste borgmester, man aldrig fik.

Søren Kjærsgaard stopper i politik, fordi han har fået et job som udviklingsdirektør i Sparekassen Sjælland.

Sine Agerholm stopper i politik, fordi hun flytter fra kommunen og til Ærø.

