Retten i Holbæk udsatte torsdag retssagen mod to forældre for grov vold mod parrets fire mindreårige børn, fordi sagens parter nu vil forsøge at få Højesteret til at afgøre, om de to døtres video-optagede vidneudsagn må bruges som bevis.

To piger vil ikke vidne mod volds-tiltalte forældre: Højesteret kan blive inddraget

Selv om først Retten i Holbæk og nu også Østre Landsret har afgjort, at to piger på 12 og 13 år ikke kan modsætte sig, at deres video-optagede vidneudsagn bruges som bevis mod pigernes forældre, der er tiltalt for flere års vold med karakter af mishandling af parrets i alt fire børn, ender spørgsmålet om døtrenes vidnepligt måske alligevel i Højesteret.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her