Se billedserie Smukt ser der ud lørdag eftermiddag ved Skarresø i Jyderup. Men isen kan ikke bære, og to unge mænd måtte midt på eftermiddagen reddes i land med en redningshelikopter, da der var fare for, at isen ville knække. Billedet er taget fra den vestlige side af søen, hvor de to unge mænd gik ud på søen. Foto: Mie Neel

To personer på isen reddet af helikopter

Holbæk - 06. februar 2021 kl. 16:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

En af forsvarets redningshelikoptere blev lørdag eftermiddag sendt til Skarresø i Jyderup.

Her havde to unge mænd bevæget sig langt ud på isen. Det fik andre, som fra land havde set de to ude på isen, til at ringe til politiet om dét, der kunne se ud som en faretruende situation.

Forsvaret sendte en redningshelikopter til stedet, hvor de fik reddet de to unge op, uden at de var gået gennem isen.

Alarmen gik klokken 14.22. - Der var først én og siden en anden, der ringede til os. Anmeldelsen gik på, at det var børn omkring 14 år, der var ude på søen, hvor der flere steder er åbent vand. Men det viste sig, at det var to mænd på 19 år, fortæller Boye Rasmussen, vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Klokken 15.27 skrev forsvaret på twitter, at redningsaktionen ved Skarresø var afsluttet. Det blev tilføjet, at redningshelikopteren havde samlet to personer op fra isen og sat dem af på land.

De to unge mænd får en bøde - De to 19-årige var gået ud på søen fra den østlige side og var gået i en lige linje over søen. De var mere eller mindre faret vild. Da vores patrulje kom frem, råbte folkene til dem og gjorde tegn til, at de skulle gå lidt væk fra hinanden og lægge sig ned for at fordele vægten mere. De blev hejset op af helikopteren og blev sat i land på den vestlige side, ved Astrup, fortæller Boye Rasmussen.

De to 19-årige er fra lokalområdet, den ene fra Kalundborg Kommune og den anden fra Holbæk Kommune.

- De er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og det er en bødesag, forklarer Boye Rasmussen.

Isbåd kunne blive på land Også Vestsjællands Brandvæsen var tilkaldt med en isbåd, der kan bruges til at padle ud over isen og samle nødstedte op. Der blev dog ikke brug for isbåden, da redningshelikopteren hurtigt var på stedet.

Det var i det skønne solskinsvejr lørdag eftermiddag åbenbart meget fristende for flere at gå ud på isen. De gik dog ikke så langt ud, som de to 19-årige, der blev bjærget af helikopteren.

Midt- og Vestsjællands Politi advarer mod at gå ud på isen, med mindre der er skiltet med, at isen er sikker. Der er endnu ingen af de fire skøjtesøer i Holbæk Kommune, der er erklæret åbne for færdsel på isen.

