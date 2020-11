Politiet søger efter to personer, der er stukket af efter et overfald.

To personer jages efter overfald

To personer eftersøges efter, at en mand søndag eftermiddag blev overfaldet på Sofieholm, der ligger på Sophienholmvej mellem Brorfelde og Tølløse.

Af hensyn til efterforskningen er det meget få oplysninger, Midt- og Vestsjællands Politi har givet fri, men det står fast, at en 51-årig mand fra Odsherred dukkede op på stedet, fordi han havde en eller anden form for strid med to andre personer, som opholdt sig i en af bygningerne ved Sofieholm, men uden at bo der.