To nye padelbaner - som måske bliver til fire

At der er brug for banerne, var ingen af politikerne i tvivl om.

Det, der gav knas, var, at de to klubber gerne vil have ekslusivret til banerne. Dét stejlede et flertal i økonomiudvalget over, fordi idrætsanlæggene i lokalområderne ikke opererer med, at nogen kan sætte sig på det hele.