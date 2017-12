To narkopåvirkede bilister standset

En 43-årig mand fra Mørkøv og en 21-årig mand fra Holbæk blev torsdag sigtet for narkokørsel. (Arkiv)

Holbæk - 01. december 2017 kl. 10:17 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 43-årig mand fra Mørkøv blev torsdag klokken 10.20 anholdt og sigtet for kørsel i bil i narkopåvirket tilstand.

Manden blev stoppet på Knabstrupvej i Mørkøv, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 43-årige blev løsladt, efter han havde fået taget en blodprøve, som skal undersøges nærmere for euforiserende stoffer.

Lidt senere torsdag klokken 10.44 lykkedes det Midt- og Vestsjællands Politi at anholde og sigte en 21-årig mand fra Holbæk for både at køre uden kørekort og for kørsel i narkopåvirket tilstand.

Politiet mistænkte manden, som blev stoppet på Valdemar Sejrsvej i Holbæk, for at være påvirket af hash, og han fik derfor taget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Ejeren af bilen var med som passager og blev sigtet for at have overladt føringen til en person, som ikke lovligt kunne føre personbilen.