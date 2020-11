To kvinder blev tirsdag sigtet for manglende brug af mundbind på en café i Holbæk. Foto: Thomas Olsen

To nægtede at bære mundbind - politiet tilkaldt

Holbæk - 18. november 2020

En 39-årig kvinde uden fast bopæl og en 41-årig kvinde fra Regstrup blev tirsdag sigtet for manglende brug af mundbind.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var det personalet på Café Korn i Ahlgade, der klokken 12.13 kontaktede politiet, da de to kvinder, der stod ved skranken, ikke var iført mundbind.

Trods flere opfordringer ønskede kvinderne ikke at tage mundbind på, selvom corona-reglerne foreskriver, at man som udgangspunkt skal bære mundbind på restauranter. Kvinderne begyndte desuden at filme personalet på caféen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Kvinderne fortsatte med at filme, da politiet kom til stedet. Og de filmede også politiet, mens de forsøgte at finde ud af, om kvinderne af forskellige årsager kunne være fritaget for brug af mundbind.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi vurderede politiet på stedet, at kvinderne ikke var fritaget for at skulle bære bundbind på caféen. Og derfor blev de altså sigtet for manglende brug af mundbind.

Da politiet ville forlade stedet, stillede den ene kvinde sig ifølge Midt- og Vestsjællands Politi i vejen, så døren til politibilen ikke kunne lukke.

Det medførte, at politiet, efter at have bedt kvinden om at flytte sig, måtte bruge den fornødne magt til at få kvinden væk, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

De to kvinder kan nu ifølge politiet se frem til at modtage en bøde i anledning af sigtelserne.