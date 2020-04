Sent i aftes fik politiet en anmeldelse om, at der var tændt bål i rundkørslen ved Gl. Ringstedvej og Skage­rakvej. Senere blev de kaldt ud til en anden brand i området.

To mistænkelige brande

Første gang var klokken 23.16, hvor politiet fik en anmeldelse om, at der var tændt et bål i rundkørslen ved Gl. Ringstedvej og Skagerakvej. Her fik brandvæsenet slukket branden, og der skete ingen materiel- eller personskade, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at man efter at havde talt med brandvæsenet, kørte rundt i området for at lede efter mistænkelige personer og vidner.