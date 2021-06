Der var god spredning på projekterne - både geografisk og indholdsmæssigt - da bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland forleden uddelte knap to mio. kr. til otte lokale projekter i de fem kommuner.

To millioner til lokale projekter

Holbæk - 10. juni 2021 kl. 14:28 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen

Bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe, LAG Midt-Nordvestsjælland, kom hele paletten og geografien rundt, da den på sit seneste møde inden sommerferien indstillede otte lokale projekter til en samlet støtte på 1.968.123 kr.

Bestyrelsen havde i alt 22 ansøgninger at vælge imellem.

- Denne gang har vi valgt at støtte en ligelig blanding af almennyttige projekter og erhvervsprojekter, udtaler formand Flemming E. Larsen i en pressemeddelelse.

Projekter Holbæk Kommune

Røg og Retter i Tølløses gamle elværk - 400.000 kr.



Kalundborg Kommune

Surfsøen – kabelforbindelse til natur og fællesskab - 200.000 kr.

Cityforum - 113.000 kr.



Lejre Kommune

Cake Creations kager og desserthus - 102.645 kr.



Odsherred Kommune

Herskabsstalden på Dragsholm Slot. Innovation og udvikling - 400.000 kr.

Med lokal forankring - Fortolkning af FN's 17 verdensmål gennem kunsten - 397.785 kr.

Udbygning af sauna for at imødekomme øget interesse og støtte positiv udvikling i Havnebyen - 151.060 kr.



Sorø Kommune

- I Havnebyen på Sjællands Odde, der som helhed er inde i en spændende udvikling, støtter vi udbygningen af en vinterbadersauna i tilknytning til et samlet rekreativt område med badebro og shelterplads lige øst for havnen. Geopark Odsherred har fået støtte til udvikling af en skulpturpark i Anneberg Kulturpark centreret om FN's 17 verdensmål. Derudover støtter vi to projekter i Kalundborg Kommune, der særligt er målrettet unge mennesker. Ét i selve Kalundborg by og ét i Bregninge, hvor søen ved amfiteatret snart bliver tilført en kabelbane, så man kan dyrke forskellige former for vandsport. Det tror vi, at folk langvejsfra vil gøre brug af. Bl.a. fordi Bregninge ikke ligger langt fra Holbæk og Odsherred Kommuner, siger formanden.

Fire erhvervsprojekter - Blandt erhvervsprojekterne bakker vi op om etablering af et røgeri/charcuteri i en ikonisk Tølløse-bygning - det gamle elværk på Sofievej. Ved Skellebjerg i Sorø Kommune støtter vi udviklingen af et mobilt hønsehus med stor fokus på dyrevelfærd og betydeligt eksportpotentiale. I Lejre Kommune hjælper vi etableringen af et kage- og desserthus i Osted med tilhørende kurser, mens vi i Odsherred går ind og støtter Dragsholm Slot i udviklingen af den gamle herskabsstald som en samlet hub for lokale fødevarevirksomheder. Det håber vi vil komme rigtigt mange små fødevareiværksættere til gavn.

Sidste LAG-ansøgningsrunde i år har frist 8. september. Her vil der være ca. 2 mio. kr. på højkant til de bedste projekter. Derudover bliver der to ansøgningsrunder i 1. halvår af 2022, hvor i alt 5,5 mio. kr. skal fordeles.

Ikke padelbaner - Denne gang har vi modtaget en række ansøgninger om etablering af padelbaner. Det er jo meget oppe i tiden, men i lighed med tidligere tiders ansøgninger om kunstgræs- og multibaner har bestyrelsen denne gang besluttet, at det ikke er noget, LAG vil gå ind at støtte, da vi ellers kunne bruge de fleste af vores begrænsede midler på den type projekter. Det er derfor glædeligt at se, at vores kommuner går ind og bakker disse projekter op, når der er tale om foreningsdrevne projekter.