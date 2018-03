Geoparken handler om Odsherreds unikke landskab - her er det et vue fra Esterhøj ved Høve. Nu bliver Odsherreds gæster snart klædt bedre på til at finde alle oplevelserne. Foto: Marianne Nielsen

To millioner for geopark-porte

Holbæk-firmaet Kurtz-weil A/S har fået opgaven med at opbygge fire infopunkter i Geo- park Odsherred. Ordren har en værdi af knap to millioner kroner.

Kurtzweil A/S er eksperter i udstillinger, og de har travlt. De to første infopunkter skal være klar inden 1. juni.

Den endelige tidsplan for de to sidste infopunkter afhænger af, hvor hurtigt Fonden Geopark Odsherred kan få finansieringen på plads. Officielt hedder tidsplanen to år, men fonden regner med at have hele finansieringen på plads ved udgangen af i år, oplyser fondens direktør, Hans-Jørgen Olsen.