Politiet var onsdag aften talstærkt til stede i Jyderup, da to mænd blev overfaldet i Præstemarken.

To mænd tæsket i lejlighed

Onsdag aften var der igen uro i Jyderup. Denne gang var det to mænd, som blev overfaldet og tæsket i en lejlighed i Præstemarken.

Overfaldet fandt sted ved 20.30-tiden, og de to mænd, der blev overfaldet, var henholdsvis 22 og 28 år.

De to mænd blev kørt på sygehuset og behandlet for skader. Ingen af dem var dog livstruende.

Overfaldet kommer, efter at politiet tirsdag aften måtte rykke ud til to påsatte brande i Jyderup.

Men om der er sammenhæng mellem de to brande og overfaldet i aftes, kan politiet ikke sige med bestemthed.

- Det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, men når der normalt er ro i byen, så lyder det ikke særlig sandsynligt, at der skulle være tale om tilfældigheder, at der pludselig er ballade to aftener i træk, fortæller vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestsjællands Politi, Bjørke Kierkegaard.