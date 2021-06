Et nævningeting ved Retten i Holbæk frikendte tidligere mandag to 29-årige mænd for drab på Christian Flesborg på Lindevej i Holbæk for godt et år siden. De blev i stedet fundet skyldige i grov vold med døden til følge. Foto: Morten D. Christensen

To mænd skyldige i fatalt knivoverfald: Her er straffen

Holbæk - 21. juni 2021 kl. 14:19 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Selv om to 29-årige mænd mandag formiddag blev frifundet for tiltalen om drab på 52-årige Christian Klinkby Flesborg på Lindevej i Holbæk 9. juni sidste år, skal de alligevel tilbringe flere år bag tremmer.

Nævningetinget fandt nemlig de to mænd skyldige i grov vold med døden til følge, og mandag eftermiddag har dommere og nævninge så udmålt straffen til de to.

29-årige Andreas Toni Vestergaard er blevet idømt syv års fængsel, mens den jævnaldrende Theis Heltborg Nielsen straffes med fire og et halvt års fængsel for medvirken til grov vold med døden til følge.

Begge dømte udbad sig tid til at tænke over, om de vil anke dommen til Østre Landsret.

Ikke forsæt til drab Sn.dk kunne tidligere mandag fortælle, at et enigt nævningeting ved Retten i Holbæk havde frikendt de to for den drabstiltale, anklagemyndigheden havde rejst.

Men retten fandt det dog bevist, at 29-årige Vestergaard havde tildelt den 52-årige flere knivstik - og flere end de to, han selv har erkendt - men hverken nævninge eller dommere mente, at de to tiltalte havde haft forsæt til at dræbe Flesborg.

Derfor mente retten, at der var tale om grov vold med døden til følge, og for Theis Heltborg Nielsens vedkommende medvirken hertil.

Forskellen i straffen til de to skal da også ses i sammenhæng med deres forskellige roller i overfaldet.

Mens retten dømte Andreas Toni Vestergaard for at have stukket Christian Flesborg, som var en af hans forældres venner, og som han selv solgte hash for, fandt nævninge og dommere ikke tilstrækkeligt bevis for, at Theis Heltborg Nielsen havde stukket den afdøde.

Han blev dog alligevel kendt skyldig i medvirken, fordi han befandt sig sammen med Vestergaard og efter rettens vurdering var klar over, at der kunne være en konfrontation på vej mellem de to andre, ligesom han deltog i forfølgelsen af den 52-årige og stod i umiddelbar nærhed af den anden dømte, da knivstikkene faldt.

Endelig bemærkede retten også, at Nielsen til at begynde med havde være bevæbnet med en kniv.

Ikke nødværge Nævningetinget lagde dog til grund, at den dræbte forud for konfrontationen med de to dømte på Lindevej havde fremsat en alvorlig trussel mod Andreas Vestergaard i en telefonsamtale, ligesom han troppede op på stedet med en ratlås i hånden.

Men retten mente ikke, at knivstikkene kunne betegnes som nødværge, fordi stikkene faldt i en situation, hvor de to tiltalte var løbet efter den 52-årige.

Oprørt sindstilstand

Senioranklager Maria C. Jepsen havde i sin procedure argumenteret for mindst ni års fængsel til Andreas Toni Vestergaard og otte års fængsel til Theis Heltborg Nielsen.

De to forsvarere mente ikke overraskende, at anklageren skød langt over målet. Førstnævntes forsvarer, Per Bengtsson, pegede på fire-fem år som en passende straf, mens Jesper Storm Thygesen talte for højst to et halvt års fængsel til sin klient.

Forsvarerne mente blandt andet, at det var en formildende omstændighed, at de to unge mænd befandt sig i en oprørt sindstilstand på grund af de forudgående trusler fra den 52-årige.

Det synspunkt delte nævningetinget, og lod det tælle i formildende retning.

Til gengæld var karakteren og grovheden af overfaldet skærpende, ligesom den fatale konsekvens var en skærpende omstændighed. De seks nævninge og tre dommere var enige om at taksere straffen til Andreas Toni Vestergaard til syv års fængsel. Men der var ikke helt enighed om straffen til Theis Heltborg Nielsen. Et flertal på syv af de 12 mulige stemmer i nævningetinget stemte for straffen på fire år og seks måneders fængsel, mens de øvrige mente, at fire års fængsel havde været passende.