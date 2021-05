Artiklen: To mænd kræves fængslet efter fund af amfetamin og hash

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var det et rutinetjek af en bil, der onsdag førte til fundet af nogle pæne mængder både amfetamin og hash samt anholdelsen af to mænd på 49 og 46 år fra henholdsvis Dianalund og Holbæk.

De to mænd fremstilles efter planen i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk senere torsdag, hvor anklagemyndigheden vil kræve dem varetægtsfængslet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg.