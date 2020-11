Politiet fik tirsdag to mistænkte varetægtsfængslet efter grundlovsforhør i Retten i Holbæk Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: To mænd fængslet i voldssager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To mænd fængslet i voldssager

Holbæk - 04. november 2020 kl. 08:37 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Politiet fik tirsdag lidt mere styr på to voldssager. I hver af de to sager havde politiet en sigtet person i grundlovsforhør, og i begge sager valgte dommeren at varetægtsfængsle den mistænkte.

Den ene sag handler om en voldsepisode søndag eftermiddag, hvor en 51-årig mand fra Odsherred havde en eller anden form for opgør med to personer. Det foregik på Sofieholm syd for Holbæk.

Ved episoden var det den 51-årige, som fik tæv, mens de to personer, han var oppe at toppes med, stak af.

Mandag valgte den ene - en 28-årig mand - dog at melde sig til politiet, og han blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet til den 1. december.

I den anden sag var politiet selv ude at samle en mistænkt op. Det var en 16-årig fra Holbæk, som mistænkes for at have været med til at overfalde en 19-årig ved Holbæk Station forrige weekend.

Overvågningsvideoerne viser, at der var fem om overfaldet. De to første fik politiet meget hurtigt anholdt - det var kendte ansigter for ordensmagten.

Den tredje mistænkte, politiet fik fat i, var den 16-årige, som kom i grundlovsforhør tirsdag. Her blev han varetægtsfængslet til den 17. november.

relaterede artikler

To personer jages efter overfald 02. november 2020 kl. 11:18

To unge fængslet for overfald i cykelskur 30. oktober 2020 kl. 14:53

Gamle kendinge anholdt for overfald 30. oktober 2020 kl. 09:51