Politiet søgte efter narkotika, men fandt i stedet et oversavet jagtgevær på en adresse i Jyderup. Nu er to mænd blevet fængslet i sagen.

To mænd fængslet for jagtgevær

Politiet fandt dog ingen stoffer, men derimod et oversavet jagtgevær og tre haglpatroner. På den baggrund blev to mænd på 21 og 33 år fra Holbæk, som opholdt sig i lejligheden, anholdt.

Og fredag eftermiddag blev de to mænd så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. De er sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Anklager Hanne Sønderbæk oplyser, at de to mænd på 21 og 33 år blev varetægtsfængslet foreløbig frem til den 12. maj.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning i sagen, og der kan derfor ikke gives flere oplysninger.

Begge de sigtede kærede på stedet dommerens beslutning om varetægtsfængsling, så nu skal Østre Landsret tage stilling til, om der er grundlag for at holde dem bag tremmer.

Ifølge straffeloven udløser en dom for ulovlig besiddelse af et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder i udgangspunktet en straf på mindst to års ubetinget fængsel.