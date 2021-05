Politiet fandt ikke ubetydelige mængder især amfetamin ved en ransagning, og nu er to mænd varetægtsfængslet i sagen.

To mænd fængslet efter større narkofund

To mænd blev ved et lukket grundlovsforhør i Retten i Holbæk torsdag eftermiddag varetægtsfængslet sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videreoverdragelse.