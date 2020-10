Set fra Præstemarken ser en del af området med det kommende børnehus og et nyt boligområde sådan ud. I stedet for en samlet lokalplan bliver der nu udarbejdet en lokalplan for hver sin del.

To lokalplaner for børnehus og boliger

Der var egentlig lagt op til, at der skulle udarbejdes en samlet lokalplan for et areal i den nordlige del af Jyderup. Men nu bliver det delt i to, så der bliver en lokalplan for det nye børnehus ved Præstemarken og en anden lokalplan for en udstykning til boligbyggeri.