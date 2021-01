Artiklen: To indbrud i samme kvarter

To villaer ved Stenhusvej i Holbæk har haft besøg af indbrudstyve.

I en villa på Koblet er indbruddet sket natten til torsdag, hvor tyven kom ind ved at knuse en rude i en havedør. Der er rodet rundt i hele huset. Tyvens bytte blev to computere, den ene af mærket HP.

På nabovejen Gærdet skete indbruddet torsdag mellem klokken 16.30 og 19.05. Her er et vindue ind til stuen brudt op, og tyven har været hele huset igennem. Byttet er en blandet landhandel: to flasker spiritus, en pakke pølser, en dyne i taske, nogle herresko og en herretrøje samt en dåbsske i sølv.