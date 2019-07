Sådan så det ud, da en afdeling af sygeplejerskeuddannelsen kom til Holbæk sidste år. I år får de sygeplejestuderende på Holbæk Uddannelses- og Studiecenter følgeskab af finansøkonomi-studerende. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: To hold nye studerende i Holbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To hold nye studerende i Holbæk

Holbæk - 05. juli 2019 kl. 18:00 Af Christina Quist og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer efter alt at dømme to nye hold studerende til Holbæk efter sommerferien. Det står klart, efter der i går var deadline på året kvote 1-ansøgninger til landets videregående uddannelser.

Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk, der åbnede sidste sommer, har igen i år så mange ansøgere, at man kan få alle 60 pladser fyldt. Det er til trods for, at uddannelsen oplever et lille tal i ansøgertallet. I år har 83 søgt ind på kvote 1 mod 99 sidste år. Derudover har 52 i år søgt ind på kvote 2 mod 66 sidste år.

Camilla Wang, rektor på professionshøjskolen Absalon, som udbyder uddannelsen, ærgrer sig over, at færre unge har søgt ind på sygeplejerske-uddannelsen i Holbæk. Men samtidig påpeger hun, at det er en tendens, der gør sig gældende i alle fem byer i Region Sjælland, hvor man kan læse til sygeplejerske på Absalon.

- Selv om færre er søgt ind i Holbæk i år, så har vi altså stadig op imod 50 procent flere ansøgere, end vi har studiepladser til. Så vi anser den nye uddannelse i Holbæk for en kæmpe succes. Vi ser det som en begyndende konsolidering, siger Camilla Wang.

Som noget nyt kan man efter sommerferien også læse til finansøkonom i Holbæk.

Det er Erhvervsakademi Sjælland, der udbyder de 25 nye studiepladser på den to-årige, videregående uddannelse, som hører under finansøkonom-uddannelsen i Næstved.

Hvor mange der konkret har søgt uddannelsen i Holbæk, er uvist. Men forventningen er, at der kommer et hold i Holbæk, fortæller Erhvervsakademi Sjællands rektor, Ulla Skaarup.

- Vi har ikke de konkrete tal for Holbæk. Men vi har talt med en del af dem, der har søgt ind på Finansøkonom-uddannelsen i Næstved, som Holbæk bliver en satellit under, og en del af dem vil gerne til Holbæk. Som tingene står, ser det rigtig meget ud til, at vi har studerende nok til at oprette et hold i Holbæk, siger hun.

Hun og resten af ledelsen glæder sig til, at de nye finansøkonom-studerende skal rykke ind sammen med Absalons sygeplejerskestuderende på den gamle Østre Skole, som nu går under navnet HUSC.

- Det vil give de studerende et reelt studiemiljø, både fagligt og socialt. Det tror jeg bliver godt. Og der er masser af virksomheder, der er interesserede at aftage dem, når de er færdige. Så det er vi meget spændte på, siger Ulla Skaarup.

Hos Holbæk Erhvervsforum er der glæde over, at der nu også skal uddannes finansøkonomer i byen.

Og direktør Kenny Jensby bekræfter, at det lokale erhvervsliv er klar til at tage imod de studerende.

- Vi er glade for, der bliver oprettet et hold på finansøkonomuddannelsen i Holbæk. Det bidrager til, at vores medlemmer kan få kvalificeret arbejdskraft ud af det, og vi har virksomheder, som står klar med praktikpladser til de studerende, siger Kenny Jensby, som er direktør i Holbæk Erhvervsforum.

Netop Holbæk Erhvervsforum har arbejdet tæt sammen med kommunen og de lokale virksomheder for at få uddannelsen til byen.

Også politisk giver det anledning til smil, at der snart vil være to videregående uddannelser i Holbæk.

- Det kan jeg og kommunalbestyrelsen kun være tilfredse med. Hele kommunalbestyrelsen ønsker, at Holbæk bliver en uddannelsesby, og vi har lavet mange investeringer for eksempel i Østre Skole, siger viceborgmester John Harpøth (DF), der er fungerende borgmester i disse uger.

- Det betyder rigtig meget, fordi nogle unge vil blive i byen for at studere i stedet for at flytte væk. Samtidig vil en del af dem, som kommer til byen for at studere, forhåbentlig bosætte sig bagefter. Og det er godt for kommunens image at have disse uddannelser, forklarer John Harpøth, som både roser den nuværende og den tidligere borgmester for deres arbejde med at få videregående uddannelser til byen.