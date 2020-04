Den gamle svømmehal i Holbæk er udtjent og venter på bedre tider. Det kunne være som plejecenter. Arealet er en af to grunde, som et enigt ældre- og sundhedsudvalg vil have administrationen til at se på. Den anden er Holbæk Have.

To gode grunde til nyt plejecenter

Både udvalget og Ældrerådet ser gode muligheder i at bygge et nyt plejecenter med i alt 80 boliger i den ny bydel Holbæk Have og på den gamle svømmehals grund.

Der var tre gode grunde, tre sådan midt imellem og en ikke så god grund til et nyt plejecenter. Ældre- og sundhedsudvalget har valgt to af de gode grunde, som administrationen i Holbæk skal arbejde videre med.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her